السودان يهزم لبنان ويتأهل لكأس العرب بقطر

تأهل المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم إلى بطولة كأس العرب المقامة بقطر في الفترة من 1 – 18 ديسمبر المقبل ، عقب فوزه مساء اليوم على نظيره اللبناني باستاد الغرافة بالدوحة، ضمن الملحق المؤهل للبطولة .

تجاوز المنتخب السوداني ظروفا عصيبة بالمباراة بعد طرد مهاجمه جون مانو في الدقيقة 22 من الشوط الاول ليكمل الفريق المباراة ناقصا و يستفيد لبنان مبكرا من النقص العددي ويتقدم بهدف لم يثبط عزيمة المنتخب السوداني الذي تماسك وأدرك التعادل في ذات الشوط عبر مدافعه مصطفى كرشوم .

وفي الشوط الثاني ازداد تماسك المنتخب و استطاع تعويض النقص بعزيمة وإصرار ليحرز هدف التقدم بواسطة ياسر جوباك الذي إنخرط بكرة من الناحية اليمني ويضعها في الشباك.

هدفا ثانيا كفل للمنتخب الفوز بالمبارة، والتأهل على حساب نظيره اللبناني وسط احتفالات الجماهير السودانية الكثيفة التي شهدت المباراة

وسيخوص السودان بطولة كأس العرب بقطر ضمن المجموعة الرابعة ، رفقة حامل اللقب الجزائر والعراق والبحرين .