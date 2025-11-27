- 1/2
- 2/2
خطفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز الأنظار بإطلالة مميزة بالساري الهندي التقليدي خلال مشاركتها في حفل زفاف ضخم في الهند، وتمكنت كعادتها من تصدّر عناوين الصحف العالمية بإطلالتها.
وخلال حضورها حفل زفاف نيترا مانتينا، ابنة الملياردير الأميركي من أصول هندية راجو مانتينا، إلى رجل الأعمال الشاب فامسي جاديراجو، ارتدت “جي لو” سارياً باللون الذهبي الوردي صُمّمه خصيصاً لها مصمّم الأزياء الهندي الشهير مانيش مالهوترا، وجاء الساري ضيقاً من الأعلى وبكمّ واحد وبتفاصيل مميزة عبارة عن قماش شبكي فاخر مزيّن بتطريزات ذهبية مميزة وينسدل بشكل مستقيم مع فُتحة جانبية عالية، وأُرفق بكاب لطيف بتفاصيل هندية كلاسيكية مع لمسات عصرية.
طقم فاخر من المجوهرات المبهرة
وأكملت “جي لو” إطلالتها بطقم فاخر من المجوهرات الماسية عبارة عن قلادة ضخمة غطّت كامل رقبتها مزيّنة بالأحجار الكريمة باللون الأخضر مع حبيبات من الماس الفاخر، وأقراط طويلة مزيّنة بالأحجار نفسها وسوار ماسي ناعم وخواتم رقيقة، أضافت لمسة من الفخامة الى طلّتها النهائية.
ومن الناحية الجمالية، رفعت النجمة العالمية شعرها بالكامل من الأمام وزيّنته بأكسسوار مميز من الوسط مرصّع بالأحجار الخضراء البرّاقة، وتركت شعرها يغطي ظهرها من الخلف، وطبّقت مكياجاً ناعماً يرتكز على الألوان الترابية الخفيفة والدافئة مع أحمر خدود وأحمر شفاه من اللون الوردي البارز.
مجلة لها
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر لوبيز تخطف الأنظار بالساري الهندي التقليدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.