جينيفر لوبيز تخطف الأنظار بالساري الهندي التقليدي

خطفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز الأنظار بإطلالة مميزة بالساري الهندي التقليدي خلال مشاركتها في حفل زفاف ضخم في الهند، وتمكنت كعادتها من تصدّر عناوين الصحف العالمية بإطلالتها.

وخلال حضورها حفل زفاف نيترا مانتينا، ابنة الملياردير الأميركي من أصول هندية راجو مانتينا، إلى رجل الأعمال الشاب فامسي جاديراجو، ارتدت “جي لو” سارياً باللون الذهبي الوردي صُمّمه خصيصاً لها مصمّم الأزياء الهندي الشهير مانيش مالهوترا، وجاء الساري ضيقاً من الأعلى وبكمّ واحد وبتفاصيل مميزة عبارة عن قماش شبكي فاخر مزيّن بتطريزات ذهبية مميزة وينسدل بشكل مستقيم مع فُتحة جانبية عالية، وأُرفق بكاب لطيف بتفاصيل هندية كلاسيكية مع لمسات عصرية.

طقم فاخر من المجوهرات المبهرة

وأكملت “جي لو” إطلالتها بطقم فاخر من المجوهرات الماسية عبارة عن قلادة ضخمة غطّت كامل رقبتها مزيّنة بالأحجار الكريمة باللون الأخضر مع حبيبات من الماس الفاخر، وأقراط طويلة مزيّنة بالأحجار نفسها وسوار ماسي ناعم وخواتم رقيقة، أضافت لمسة من الفخامة الى طلّتها النهائية.

ومن الناحية الجمالية، رفعت النجمة العالمية شعرها بالكامل من الأمام وزيّنته بأكسسوار مميز من الوسط مرصّع بالأحجار الخضراء البرّاقة، وتركت شعرها يغطي ظهرها من الخلف، وطبّقت مكياجاً ناعماً يرتكز على الألوان الترابية الخفيفة والدافئة مع أحمر خدود وأحمر شفاه من اللون الوردي البارز.

مجلة لها