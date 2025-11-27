لبنان | مجلس الوزراء ناقش ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية وأكد متابعة تنفيذ خطة الجيش

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 نوفمبر 2025 07:57 مساءً - منذ 13 دقيقة

آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2025 7:37 مساءً

أشار وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، إلى أنّ رئيس الحكومة نواف سلام أكّد متابعة تنفيذ خطة الجيش المتعلقة بالسلاح استنادًا إلى التقارير الشهرية. وأعلن مرقص أنّ مجلس الوزراء أقرّ معظم بنود جدول أعماله، بما في ذلك تعيين أعضاء الهيئة العامة للمتاحف.

ولفت إلى أنّ المجلس ناقش عرضًا قدّمته وزيرة التربية ريما كرامي حول ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، حيث عرضت الآلية والمعايير والأصول المعتمدة، وطلب منها المجلس المزيد من التفاصيل لإعادة مناقشتها في الجلسة المقبلة.

كما أوضح مرقص أنّ المجلس وافق على تسمية المبنى المستحدث في المستشفى الحكومي في الكرنتينا باسم الشيخ تميم بن حمد الثاني.

وأضاف وزير الإعلام أنّ مجلس الوزراء استمع أيضًا إلى عرض قدّمته وزيرة البيئة تمارا الزين حول المسح البيئي والطوبوغرافي في إهراءات مرفأ بيروت، وتم على أثره تشكيل لجنة وزارية لرفع الاقتراحات اللازمة في هذا الشأن.