دول أوروبية توافق على زيادة 30% في ميزانية للفضاء مدتها 3 سنوات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 نوفمبر 2025 07:57 مساءً - منذ 20 دقيقة

اتفقت دول أوروبية اليوم الخميس على زيادة الإنفاق على الفضاء على مدى السنوات الثلاث المقبلة بنحو 30 بالمئة إلى 22.1 مليار يورو، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمحاولة اللحاق بالولايات المتحدة والصين والشركات الخاصة التي تتقدم في سباق الفضاء.

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية طلبت من الدول الأعضاء، وعددها 23، توفير نحو 22 مليار يورو لتمويل عمليات الإطلاق والأقمار الصناعية وبرامج الأبحاث الأخرى للسنوات الثلاث المقبلة، بزيادة من 16.9 مليار يورو في الفترة من 2023 إلى 2025.

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية يوزيف أشباخر خلال مؤتمر صحفي بعد يومين من المحادثات الوزارية في بريمن، إنها ربما المرة الأولى، في عمر المنظمة القائمة منذ 50 عاما، التي تلبي فيها الدول الأعضاء طلب الوكالة.

وأضاف أن الاتفاق يسلط الضوء على أهمية الفضاء باعتباره قطاعا اقتصاديا سريع النمو، ولأهميته أيضا في مجالي الأمن والدفاع.

ويعود التركيز الأوروبي على الفضاء لأسباب منها الرغبة الملحة في السعي إلى تحقيق استقلال أكبر عن الولايات المتحدة في المسائل الأمنية، وهو توجه بدأ منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وجاء الاجتماع الذي يُعقد كل ثلاث سنوات بالتزامن مع أزمة الميزانية المستمرة في فرنسا، موطن قاعدة الفضاء الأوروبية في جيانا الفرنسية.

وقال مسؤولون إن ميزانية الفضاء الجديدة تستثني مهمة (تروتس) التي كانت تقودها بريطانيا لتوفير مرصد مناخي يستند إلى الأقمار الصناعية قبل انسحابها من المشروع لأسباب تتعلق بالميزانية.

واتفق الوزراء على إنفاق 4.4 مليار يورو على النقل الفضائي، بزيادة 20 بالمئة عن الفترة السابقة و3.5 مليار يورو على مراقبة الأرض، بزيادة 16 بالمئة.