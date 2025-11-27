تنصيب الجنرال هورتا نتام رئيسا لغينيا بيساو

ابوظبي - سيف اليزيد - نُصّب الجنرال هورتا نتام، رئيس أركان القوات البريّة في غينيا بيساو، اليوم الخميس رئيسا للبلاد، بحسب ما أعلن الجيش الذي تولى مقاليد السلطة في البلاد أمس الأربعاء.

وسُجّل انتشار أمني كثيف في العاصمة بيساو، وانتشرت قوات عسكريّة حول القصر الرئاسيّ.

تقع غينيا بيساو على الساحل الغربيّ لأفريقيا، وتحدّها السنغال وغينيا كوناكري.

وقال هورتا نتام، بعدما أدى اليمين خلال مراسم في مقر هيئة الأركان "عُيّنتُ للتو لأكون على رأس القيادة العليا".

وأفاد مراسلون بأن تدابير أمنية مشددة اتخذت حول رئاسة الأركان.

وكان يُنظر للجنرال نتام، وهو قائد القوات البريّة، على أنه قريب من الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو.

الجنرال هورتا نتام

وقال نتام، أمام عشرات العسكريين "تجتاز غينيا بيساو أوقاتا عصيبة من تاريخها. الإجراءات التي فُرضت طارئة ومهمة وتتطلّب مشاركة الجميع".

والأربعاء، قال الجنرال دينيس نكانها، قائد القوة العسكرية الملحقة بالرئاسة، وهو يجلس خلف طاولة محاطا بعناصر مسلحين في مقر قيادة الأركان "ما دفعنا إلى القيام بذلك هو ضمان الأمن على المستوى الوطني وأيضا استعادة النظام"، مشيرا إلى اكتشاف "الاستخبارات العامة خطة لزعزعة استقرار البلاد بمشاركة تجار مخدرات محليين".

وتابع أن "الاستخبارات العامة أكدت دخول أسلحة إلى البلاد بهدف تغيير النظام الدستوري".

وفي مؤشر إلى استقرار الأوضاع، أعلن العسكريون فتح كلّ الحدود، بعدما أغقلت أمس الأربعاء.