المقيمون في السعودية لن يناموا الليلة بعد تحذير الجوازات من عقوبات صارمة تشمل السجن والترحيل والغرامة.

أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية قرارًا إداريًا جديدًا وصف بأنه غير مسبوق، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2025 حتى 30 يونيو 2025. وشمل القرار 111,034 حالة من المواطنين والمقيمين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث تم تطبيق عقوبات متفاوتة تضمنت السجن والغرامة والترحيل بحق العديد منهم.

وأكدت الجوازات على أهمية التزام جميع الأفراد وأصحاب المنشآت بالأنظمة المعمول بها، وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على المخالفين، أو تقديم أي وسيلة دعم تساعدهم في العمل أو السكن أو التنقل داخل المملكة.

وشددت على أن مرحلة ما بعد هذا القرار ستختلف عن السابق، حيث ستُطبق الإجراءات النظامية بكل حزم لضمان ضبط سوق العمل وتعزيز الأمن الحدودي.

كما دعت المديرية المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم (911) في مناطق: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقم (999) لبقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلِّغ.

