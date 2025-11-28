الصحة: 335 شهيدًا و973 جريحًا منذ التوقيع على اتفاقية وقف الأعمال العدائية قبل عام

أصدر مركز عمليات طوارئ ​الصحة العامة​ في وزارة الصحة العامة تقريرًا يُظهر حصيلة الشهداء والجرحى جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ التوقيع على اتفاق وقف الأعمال العدائية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 28 تشرين الثاني 2024 و27 تشرين الثاني 2025.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد الشهداء 335، فيما بلغ عدد الجرحى 973، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 1308 أشخاص بين شهداء وجرحى خلال السنة الأولى من الاتفاق.