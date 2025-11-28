سعر الغاز الطبيعي يجدد النشاط الإيجابي-توقعات اليوم 28-11-2025

لا جديد لدى سعر الزوج بتقديمه لتداولات جانبية جديدة وتذبذبه قرب 181.15, لكن صموده المتكرر فوق مستوى الدعم المستقر قرب 179.40 وبمحاولة تشكيل مستوى 180.25 للدعم الإضافي, فإن هذه العوامل تدعم فرص تجديده للمحاولات الصاعدة ليحاول اختراق الحاجز المستقر عند 181.75 ليستهدف بذلك محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 182.30 وصولا للهدف الرئيسي المستقر عند 183.05.

نشير إلى أن اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 سيزيد فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل مهمة تحقيق الاختراق والوصول نحو الأهداف المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 180.35 و 182.30

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق