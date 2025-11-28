سعر الباوند مقابل الين محاط بالعوامل الإيجابية-توقعات اليوم 28-11-2025

بالرغم من ضعف تداولات سعر الزوج مؤخرا إلا أن توفر العديد من العوامل الإيجابي بدأ من الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار تشكيل مستوى 205.20 للدعم الإضافي, فإن هذه العوامل تساهم بتأكيد الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بوصوله نحو مستوى تشبع الشراء يدعونا لترجيح مهاجمة السعر قريبا لمقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 207.70 ولنؤكد على أهمية تحقيقه لاختراقها لينجح بتسجيل مكاسب جديدة باندفاعه مباشرة نحو 208.25 و208.70 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 206.25 و 207.70

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع