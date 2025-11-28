الاقتصاد

سعر البلاتين يقدّم إغلاق إيجابي– توقعات اليوم 28-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر البلاتين يقدّم إغلاق إيجابي– توقعات اليوم 28-11-2025 1/2
  • سعر البلاتين يقدّم إغلاق إيجابي– توقعات اليوم 28-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقدّم إغلاق إيجابي– توقعات اليوم 28-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-28 06:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بدأ سعر النحاس باستقبال العزم الإيجابي بمحاولة اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 50 ليعزز ذلك الثبات الإيجابي ضمن المسار الصاعد بالإضافية لاستمرار تشكيل مستوى 4.7500$ للدعم الإضافي.

 

نتوقع استهداف السعر قريبا للحاجز المستقر عند 5.2000$ والذي بتجاوزه سيبدأ بتشكيل موجات صاعدة جديدة ليستهدف المزيد من المحطات الإيجابية بدأ من 5.3200$ ومستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي المستقر قرب 5.5000$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9800$ و 5.2000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا