شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستقبل العزم الإيجابي-توقعات اليوم 28-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-11-28 06:13AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بدأ سعر النحاس باستقبال العزم الإيجابي بمحاولة اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 50 ليعزز ذلك الثبات الإيجابي ضمن المسار الصاعد بالإضافية لاستمرار تشكيل مستوى 4.7500$ للدعم الإضافي.
نتوقع استهداف السعر قريبا للحاجز المستقر عند 5.2000$ والذي بتجاوزه سيبدأ بتشكيل موجات صاعدة جديدة ليستهدف المزيد من المحطات الإيجابية بدأ من 5.3200$ ومستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي المستقر قرب 5.5000$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9800$ و 5.2000$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع