سعر النحاس يستقبل العزم الإيجابي-توقعات اليوم 28-11-2025

بدأ سعر النحاس باستقبال العزم الإيجابي بمحاولة اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 50 ليعزز ذلك الثبات الإيجابي ضمن المسار الصاعد بالإضافية لاستمرار تشكيل مستوى 4.7500$ للدعم الإضافي.

نتوقع استهداف السعر قريبا للحاجز المستقر عند 5.2000$ والذي بتجاوزه سيبدأ بتشكيل موجات صاعدة جديدة ليستهدف المزيد من المحطات الإيجابية بدأ من 5.3200$ ومستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي المستقر قرب 5.5000$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9800$ و 5.2000$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع