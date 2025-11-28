تحذير عاجل لسكان جدة.. هذه الأحياء مهددة بتقلبات جوية مفاجئة خلال الساعات القادمة

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:17 صباحاً - في ظل توقعات هطول أمطار متفاوتة الشدة خلال الأيام القادمة، أعلنت أمانة محافظة جدة عن رفع مستوى الجاهزية الميدانية بشكل كامل، وذلك استنادًا إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حول احتمالية تأثر عدد من مناطق المحافظة بحالة جوية غير مستقرة قد تتسبب في تجمعات مياه ومخاطر مصاحبة سصكضه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير عاجل لسكان جدة من تقلبات جوية خلال الساعات القادمة

أكدت الأمانة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطط استباقية تهدف إلى الحد من آثار الأمطار، عبر نشر الفرق الميدانية والمعدات الثقيلة في المواقع الحيوية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة البلاغات الفورية.

تفعيل خطط التشغيل وفق مستويات الإنذار

باشرت الأمانة تنفيذ خطط الانتشار بعد تحديث مستويات الإنذار، حيث بدأت الفرق في إعادة توزيع الموارد التشغيلية وتركيز جهودها في النقاط التي تُسجّل عادة تجمعات مياه أثناء الأمطار.

انتشار الفرق وتجهيز المعدات الميدانية

أوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية انتشرت في مختلف الأحياء، مع وضع المعدات الثقيلة والآليات في مواقع استراتيجية لضمان سرعة التدخل. ويتم ذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني، والجهات الأمنية، وشركات المرافق.

مراجعة وتحديث خطط الطوارئ

تعمل الأمانة على مراجعة خطط الطوارئ بشكل دوري، إلى جانب اختبار جاهزية معدات تصريف المياه ومضخات السحب للتأكد من عملها بكفاءة عالية دون أي أعطال أثناء الحالات الطارئة.

تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية

يركز العمل في هذه المرحلة على رفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الجهود أثناء الحالة المطرية، خاصة عند الحاجة إلى قرارات عاجلة أو تدخلات ميدانية فورية.

دعم ميداني عبر مراكز الإسناد

تعتمد الأمانة على 15 مركز إسناد موزعة داخل 11 بلدية فرعية، ما يساعد على تعزيز سرعة الانتشار ودعم الجهود اللوجستية في جميع أنحاء جدة.

تنظيف شبكات التصريف وصيانة المصارف

تواصل الفرق أعمال تنظيف المصارف وفتحات الشبكات وإزالة العوالق والرواسب التي قد تعيق تدفق المياه، كما يتم التأكد من جاهزية المضخات الثابتة والمتحركة للتعامل مع أي زيادة في منسوب المياه.

رفع جاهزية الأفراد والتدريب المستمر

تشمل الاستعدادات تدريب العاملين على التعامل مع تجمعات المياه واستخدام المعدات المتخصصة، إلى جانب التأكد من جاهزية فرق التشغيل والبلاغات وخطوط الدعم الفني على مدار الساعة.

مراقبة المواقع الحرجة باستخدام تقنيات حديثة

تقوم الفرق المختصة بتحديث خرائط تجمعات المياه التاريخية في المحافظة، إضافة إلى استخدام أنظمة مراقبة حديثة تشمل كاميرات، وأجهزة قياس منسوب المياه لضمان استجابة أسرع.

متابعة مستمرة للتنبيهات الجوية

أكدت الأمانة أنها تتابع على مدار الساعة تنبيهات المركز الوطني للأرصاد، وذلك بالتنسيق مع مركز إدارة الأزمات والكوارث لاتخاذ أي إجراءات عاجلة فور صدور تحذيرات جديدة.

حملات توعوية للسكان

كثفت الأمانة رسائل التوعية عبر منصاتها الرسمية، ودعت السكان إلى الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية، وتجنب مجاري السيول، والإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات قد تؤثر على السلامة العامة.

الدعم اللوجستي خلال الحالة المطرية

تعمل الأمانة على دعم الجهات المختصة بالمعدات والآليات اللازمة خلال فترات الأمطار بهدف رفع مستوى الجاهزية وتقليل تأثير الحالة المطرية على الحركة اليومية للسكان.

أهمية التزام المجتمع بالتوجيهات الرسمية

أكدت أمانة جدة أن التزام السكان بالتعليمات الصادرة يسهم بشكل كبير في حماية الأرواح وتسهيل مهام الفرق الميدانية، مشددة على أهمية التعاون المجتمعي للحد من المخاطر.

جاهزية مستمرة على مدار الساعة

أوضحت الأمانة في ختام بيانها أن فرقها الميدانية وكافة قطاعاتها تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة خلال فترة تقلبات الطقس، مؤكدة أن سلامة السكان والزوار هي الأولوية القصوى.