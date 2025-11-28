افاد مراسل الخليج 365، في الجنوب عن أن "محلقة اسرائيلية من نوع "كوادكابتر" القت ليلا قنابل متفجرة على احد المنازل في حي المرج لبلدة حولا مما تسبب بأضرار جسيمة في المنزل".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: محلّقة إسرائيلية القت ليلا قنابل متفجرة على احد المنازل في حولا وتسببت بأضرار جسيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.