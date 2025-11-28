انت الان تتابع خبر بعثة الأمم المتحدة عن استهداف خورمور: رسائل سلبية ضد النظام العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت البعثة في بيان تابعته الخليج 365، انه "تُدين بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بأشد العبارات الهجوم على حقل خور مور للغاز في محافظة السليمانية".



وأضافت ان "هذا الهجوم لا يقتصر على الضرر بالبنية التحتية الاقتصادية لإقليم كردستان والعراق بأكمله، بل يرسل رسائل سلبية لا سيما ضد النظام الفيدرالي العراقي".

وأكدت أن "مثل تلك الهجمات على البنى التحتية المدنية أمر غير مقبول وتطالب يونامي السلطات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات".

ورحبت يونامي بـ"تشكيل السلطات الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان لجنة تحقيق لتحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة والمساءلة".