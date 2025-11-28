بوتان تُجمِّع 970 ألف دولار من الإيثر عبر Figment في توسّع لعمليات التحقق

تام شمس - الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:50 صباحاً - تُظهر بيانات البلوكشين أنّ الحكومة الملكية في بوتان قامت بتخزين 320 إيثر (ETH)، تبلغ قيمتها نحو 970 ألف دولار، عبر مزوّد التخزين المؤسسي Figment، في خطوة جديدة تعكس توسّع الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا في أصولها الرقمية وعمليات تشغيل المصدّقات.

Figment هي منصة تخزين مؤسسية تُتيح للمستثمرين الكبار والمؤسسات تخزين أصولهم الرقمية على شبكات متعددة وكسب مكافآت مقابل المساهمة في تأمين شبكات إثبات الحصة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة متزايدة من النشاط المرتبط بإيثريوم في بوتان. ففي أكتوبر، بدأت الدولة التي تضم نحو 800 ألف نسمة بنقل نظام الهوية الرقمية السيادية من شبكة Polygon إلى شبكة Ethereum، ما يتيح للسكان التحقق من هوياتهم والوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الشبكة.

عمليات بوتان على إيثريوم. المصدر: Arkham

وقد أصبحت عملية الدمج مع إيثريوم فعّالة بالفعل، مع توقّعات بإكمال نقل جميع بيانات الهوية بحلول أوائل عام 2026، وفق ما ذكرته رئيسة مؤسسة إيثريوم، آيا مياغوتشي، خلال إطلاق المشروع بحضور فيتاليك بوتيرين ورئيس وزراء بوتان تشيرينغ توبغاي.

بوتان توسّع بصمتها في عالم الكريبتو

لطالما اتّجهت بوتان نحو الأصول الرقمية. ففي عام 2019، بدأت بشكل غير معلن في تعدين البيتكوين باستخدام مواردها من الطاقة الكهرومائية. وهي تمتلك حاليًا نحو 6,154 بيتكوين بقيمة تتجاوز 562 مليون دولار وفق بيانات Arkham.

وفي يوليو، أعلنت بوتان خططًا لتعزيز قطاع السياحة وجذب الزوار الشباب من خلال دمج مدفوعات العملات الرقمية في أنحاء البلاد. وقال المسؤولون إنّ المشروع، المدعوم من Binance، يضمّ قرابة 1,000 تاجر حتى الآن، ويهدف إلى تحديث التحويلات وتقليل الاحتكاك السياحي.

النشاط المتزايد لبوتان يعكس توجّهًا عالميًا متناميًا في تجميع البيتكوين من قِبل المؤسسات والشركات، حيث أصبح كبار الحائزين لاعبين أكثر تأثيرًا في السوق.

على صعيد الشركات، تتصدّر شركة مايكل سايلور Strategy المشهد مع 649,870 BTC، بينما تأتي Marathon Holdings في المركز الثاني مع 53,250 BTC.

أما أكبر مخزون بيتكوين معروف في العالم فلا يزال من نصيب ساتوشي ناكاموتو، الذي يُقدّر أنه يملك نحو 1.1 مليون بيتكوين.