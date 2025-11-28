تعافي معنويات سوق الكريبتو إلى المستويات التي كان عليها حين تداول البيتكوين فوق 100 ألف دولار

تام شمس - الجمعة 28 نوفمبر 2025 08:50 صباحاً - بدأت معنويات سوق الكريبتو تُظهر بوادر تحسّن، مع حفاظ البيتكوين على مستوى يفوق 90 ألف دولار، في وقت باتت فيه النظرة إلى السوق أقوى مما كانت عليه أوائل الشهر، حين كان البيتكوين يتداول فوق 100 ألف دولار.

مؤشر Crypto Fear & Greed، الذي يقيس معنويات السوق عمومًا، سجّل قراءة “خوف شديد” عند 25 يوم الجمعة — بارتفاع ثلاث نقاط عن اليوم السابق، وبزيادة تقارب عشر نقاط عن 13 نوفمبر، وهو آخر يوم ظل فيه البيتكوين (BTC) فوق حاجز 100 ألف دولار قبل أن ينخفض دون الرقم المكوّن من ستة أرقام.

ويتداول البيتكوين عند 91,032 دولارًا وقت النشر، وفقًا لبيانات CoinMarketCap، بينما يتجادل المحللون حول مدى سرعة عودة السعر إلى 100 ألف دولار.

تقلب حاد في معنويات السوق

المحلل Ted قال في منشور على منصة X يوم الخميس إنه إذا تمكن البيتكوين من استعادة 93 ألفًا أو 94 ألف دولار، “أعتقد أن وصوله إلى 100 ألف دولار قد يحدث قبل أي حركة هبوطية.”

في المقابل، ذكرت منصة Santiment في تقرير يوم الأربعاء أن الارتفاع الأخير في الميول السلبية عبر منصات التواصل غالبًا ما يشير تاريخيًا إلى زخم إيجابي قادم في السوق.

انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 18.94% خلال الثلاثين يومًا الماضية. المصدر: CoinMarketCap

“معظم الانعكاسات الكبرى تحدث حين يفقد المتداولون الأفراد معظم الأمل… الأسواق تتحرك تاريخيًا بعكس توقعات الجمهور.”

وبدأ بعض التنفيذيين المعروفين بنزعتهم الصعودية يخففون نبرتهم هذه الفترة. رئيس BitMine توم لي، الذي قضى معظم السنة يتنبأ بوصول البيتكوين إلى 250 ألف دولار بنهاية العام، بدا أكثر حذرًا يوم الخميس.

الآن، يقول إنه واثق من إمكانية عودة البيتكوين إلى 100 ألف دولار، وربما تسجيل قمة تاريخية جديدة فوق أعلى مستوى له عند 125,100 دولار.

هل يكون ديسمبر مختلفًا هذه المرة؟

المتداول Jelle قال إن “سلسلة التصحيحات البطيئة فاجأت الجميع تقريبًا، وجعلت السوق غير مستعد للهبوط الأخير.”

ونحن ندخل الآن شهر ديسمبر شهرًا يُعد تاريخيًا هادئًا نسبيًا بالنسبة للبيتكوين، إذ سجّل منذ 2013 عائدًا متوسطًا يبلغ 4.75% وفقًا لـ CoinGlass.

لكن بعد أن خيّب شهرا أكتوبر ونوفمبر اللذان يُعتبران تقليديًا من أقوى أشهر البيتكوين التوقعات هذا العام، بدأ المتداولون يتساءلون عمّا إذا كان ديسمبر بدوره سيخرج عن النمط التاريخي.