"قد يعتمد على شكل الحكومة الجديدة".. هل سيزور بابا الفاتيكان الجديد العراق؟

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح البطريرك العراقي الذي يرافق الحبر الأعظم في زيارتيه لتركيا ولبنان، أن محطة بيروت لا تقل أهمية عن محطة أنقرة، حيث تتقاطع الأديان والطوائف، مشيرا الى ان "البابا يحمل للبنانيين رسالة أخوّة واحترام وعيش مشترك، داعياً إلى تحويل هذه الرسالة إلى فعل يومي يكرّس السلام ويُبعد شبح العنف، لأن "السلاح لا يصنع وطناً ولا يبني مستقبلاً".



والبطريرك ساكو هو البطريرك الوحيد من الشرق الأوسط الذي شارك في انتخاب لاوون الرابع عشر، ما يعكس خصوصية موقعه ودوره.

وجدّد البطريرك العراقي دعوته إلى وقف نزيف هجرة مسيحيي العراق، مطالباً بتأليف حكومة وطنية حقيقية تعمل على محاربة الفساد وضبط السلاح، وتوفير الخدمات والحياة الكريمة لكل المواطنين، وقال: "المسيحي لا يستطيع العيش في الظلم. إنّه يبحث عن الأمان والاستقرار ليتمكن من تربية أولاده في بيئة آمنة وبسلام".

وعن احتمال زيارة البابا للعراق قريباً، بدا ساكو متحفظاً: "لا نعرف شكل الحكومة المقبلة، ولا إن كانت ستكون حكومة وطنية أو إصلاحية أو إعادة لإنتاج سابقاتها، وهذا يطرح تحدياً كبيراً"، بحسبما نقلت عنه صحيفة النهار.