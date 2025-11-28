بري أكد أن وزير خارجية مصر لم ينقل أي تهديد: قانون الانتخاب الحالي هو الذي سيُطبَّق من دون أي تعديل

نفى رئيس مجلس النواب نبيه، في حديث لصحيفة "الديار" بشكل قاطع ما تردّد عن نقل وزير خارجية مصر أي تهديد ل​لبنان​، مؤكداً أن "لم ينقل إلينا أي تهديد "، وأن ما تم تداوله لم يتجاوز "جوّاً عاماً".

وعند التطرق إلى ما يُشاع عن مهلة إسرائيلية حتى آخر الشهر أو حرب وشيكة، أكد بري أن "هذه الأجواء مصدرها الإعلام العبري وتصاريح العدو الإسرائيلي، وأن الإسرائيليين يلوّحون ويهدّدون منذ أسابيع"، لكنه نفى أن يكون أي موفد دولي قد نقل إلى لبنان تهديداً مباشراً.

أما بالنسبة لزيارة النائب علي حسن خليل إلى طهران، فأوضح بري أن خليل حضر مؤتمراً رسمياً والتقى على هامشه عدداً من المسؤولين الإيرانيين، بينهم علي لاريجاني. وأشار إلى أن الزيارة سمحت بالاطلاع عن قرب على المزاج السياسي في طهران، وما إذا كان المشهد الإقليمي يشهد أي حَراك بين إيران والولايات المتحدة يمكن أن ينعكس على ملفات المنطقة، ومنها لبنان. وبحسب ما تبلّغه خليل خلال تلك اللقاءات، تبيّن أن "لا وجود لأي مسار تواصل أو كلام قائم بين الجانبين" في المرحلة الحالية.

وتوقف بري عند الجدل الدائر حول قانون ​الانتخابات​، ليحسم الموضوع بشكل نهائي قائلاً إن "القانون الحالي هو الذي سيُطبَّق من دون أي تعديل"، موضحاً أن المغتربين "إما ينتخبون في الخارج النواب الستة المخصّصين لهم، وإما إن رغبوا بالتصويت للنواب ال128 فعليهم القدوم إلى لبنان".

أما بشأن الرسالة التي وجّهها السيناتوران داريل عيسى ودارين لحود إلى البيت الأبيض والتي جاء فيها أن "رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي يقف مرة أخرى في طريق التقدّم... لمعالجة قانون الانتخاب"، فقد علّق برّي على هذا النوع من الرسائل بسخرية، قائلاً: "مش عم نام الليل… هودي أصلاً من ال2007 عم يشتغلوا ضدي"، في إشارة واضحة إلى عدم إعطائه أي وزن أو أهمية لهذه الحملات المتكررة ومحاولات الضغط.