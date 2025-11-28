مايُسمي بلجنة المعلمين السودانية واجهة من واجهات الحزب الشيوعي السوداني التي استغلت طقس الفوضي في عهد الثورة المصنوعة وعاثت فساداً في حقل التعليم من طابور الصباح وحتي السبورة والطباشيرة !!

■ هذه اللجنة اللقيطة تقول إنها ترفض تكوين لجنة عليا لمراجعة المناهج وتقول في صفاقة إن النظام القائم لايمتلك الشرعية لمراجعة المناهج وأن الظروف الحالية لاتسمح بإجراء عملية التطوير وما يجري حالياً ماهو إلا محاولة صريحة لإعادة مناهج المؤتمر الوطني !!

■ المضحك في أمر هذه اللجنة الكارثية أنها تتحمل وزر التخريب الذي لحق بمناهج التعليم في السودان أيام الثورة المصنوعة حيث تمت خرمجة غير مسبوقة تحت لافتة تعديل المناهج والتي شهدت أسوأ تدخل آيدولوجي في تاريخ التعليم بالسودان .. تعديل أحدث إضطراباً في التقويم المدرسي والمناهج التعليمية يحتاج لعقود حتي تتم إزالة أورامه السرطانية ..

■ لجنة الشيوعين المقيتة تتحدث عن الشرعية وكأن شتات الحرية والتغيير الذي قام بتخريب المناهج عن طريق ناشطين سياسيين كان يملك الشرعية التي تخول له الجريمة التي إرتكبها بحق التعليم في السودان ..

■ المؤتمر الوطني كان يمتلك رؤية في قضايا المناهج .. رؤية مكّنت اللجان المشرفة علي قضايا المناهج أن تحرص علي تقديم تجربة تعليم تستند علي التربية لا علي الفوضي والتخريب الذي تمارسه واجهات الحزب الشيوعي وتوابعه في حقل التعليم ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد