رصد مسيرات فوق قاعدة ألمانية يتم فيها تدريب جنود أوكرانيين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 10:54 مساءً - منذ 22 دقيقة

كشف تقرير نشرته مجلة “دير شبيغل” الإخبارية الألمانية، الجمعة، أنه تم رصد طائرات مسيرة فوق قاعدة للقوات المسلحة الألمانية في جنوين، جنوب شرقي مدينة روستوك، بينما كان يتم تدريب جنود أوكرانيين هناك.

وأكدت وزارة الداخلية في ولاية مكلنبورغ فوربومرن أن الشرطة تحقق في الحادث. ولم تكشف متحدثة باسم الوزارة عن أية معلومات إضافية، واكتفت بقولها إن التحقيقات جارية.

وأفادت “دير شبيغل” بأن الحادث وقع في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ولم تتمكن قوات الجيش الألماني ولا الشرطة من إيقاف الطائرات المسيرة الأربع التي حلقت فوق القاعدة.

وبحسب التقرير، تحقق شرطة مكلنبورغ فوربومرن في قيام أشخاص مجهولين بعمليات تصوير للمنشآت العسكرية “تهدد أمنها”.