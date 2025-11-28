شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تنخفض بفعل توقعات زيادة المحاصيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الذهب الفوري بنسبة 1% إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الجمعة، مع تعزيز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل للطلب على المعدن النفيس الخالي من العائد، فيما سجّلت الفضة مستوى قياسيًا جديدًا.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 1.3% إلى 4,210.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 12:10 ظهرًا بالتوقيت الشرقي (17:10 بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ 3.4%. كما أن المعدن الأصفر في طريقه لتسجيل ارتفاع شهري بنحو 5%، ما يجعله على أعتاب تحقيق مكاسب شهرية للمرة الرابعة على التوالي.

وسجّلت الفضة ارتفاعًا إلى مستوى قياسي جديد بلغ 56.41 دولارًا للأوقية، بزيادة 5.3% خلال الجلسة و15.2% خلال الشهر.

واستؤنف تداول العقود الآجلة حوالي الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي، بعد توقف استمر لساعات في مجموعة CME أدى إلى وقف التداول على منصتها للعملات وفي العقود الآجلة للعملات الأجنبية والسلع والخزانة والأسهم.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير بنسبة 1% إلى 4,245.70 دولار للأوقية.

تركيز المستثمرين على الفيدرالي

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع العالمية لدى "تي دي سيكيوريتيز":

"التوقع السائد هو أننا سنتجه نحو اقتصاد أبطأ وصولًا إلى 2026، ومن المرجح جدًا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة، وهو ما يعيد بعض المستثمرين إلى الذهب."

ويميل الذهب إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وقد عززت التصريحات الأخيرة ذات الطابع التيسيري من جانب عضو الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأضعف بعد الإغلاق الأخير للحكومة الأميركية، توقعات السوق بخفض الفائدة الشهر المقبل.

ويرى المتداولون أن احتمال الخفض في ديسمبر يبلغ 87%، ارتفاعًا من 50% الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، قال جيم ويكوف، كبير المحللين في "كيتكو ميتالز"، إن "الرسوم البيانية الفنية للفضة أصبحت أكثر ميلاً للصعود خلال الأسبوع الماضي تقريبًا، وهو ما يدفع المضاربين المعتمدين على التحليل الفني إلى مراكز شراء في السوق."

وكان الطلب على الذهب ضعيفًا في الأسواق الآسيوية الرئيسية هذا الأسبوع، إذ كبحت الأسعار المرتفعة عمليات الشراء بالتجزئة رغم بدء موسم الزواج في الهند. أما في الصين، فقد أدى إلغاء الإعفاء الضريبي على مشتريات الذهب إلى تراجع شهية المستهلكين.

وارتفع البلاتين بنسبة 3.2% إلى 1,659.02 دولار، وبنسبة 10% خلال الأسبوع، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 1,456.68 دولار، متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 6%.