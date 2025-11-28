"تاس" عن المتحدث باسم الكرملين: بوتين سيلتقي ويتكوف مطلع الأسبوع المقبل

نقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين، أن "الرئيس الروسي فلاديمير ​بوتين​ سيلتقي المبعوث الأميركي ويتكوف مطلع الأسبوع المقبل". وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "التلغراف" عن مصادر مطلعة، أن "ترامب أرسل ويتكوف وكوشنر لتقديم عرض مباشر لبوتين في موسكو".

