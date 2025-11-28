شكرا لبحثكم عن خبر اليمنية تلغي شرط التذكرة المزدوجة.. وتتيح السفر إلى السعودية بتذكرة ذهاب فقط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية رسمياً إلغاء التعميم السابق المتعلق بإجبارية حجز تذكرة الذهاب والعودة معاً للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية.

وأكدت الشركة في بيان لها أنه أصبح بإمكان المسافرين الحجز بتذكرة ذهاب فقط على جميع رحلات اليمنية المتجهة من المطارات اليمنية إلى جدة أو الرياض، ابتداءً من اليوم.

وتأتي هذه الخطوة لتسهيل إجراءات السفر أمام المواطنين، وتوفير خيارات مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، خصوصاً لمن يرغبون في السفر لأغراض طبية أو عمل أو زيارة دون الحاجة إلى تحديد موعد العودة مسبقاً.