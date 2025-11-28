أسهم أوروبا ترتفع على نحو طفيف

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 12:56 مساءً - منذ 36 دقيقة

ارتفعت أسهم أوروبا على نحو طفيف الجمعة وتتجه نحو تحقيق مكاسب للشهر الخامس على التوالي بفعل زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إلى 575.28 نقطة بحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش، متجها نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول. والمؤشر يتجه أيضا صوب تسجيل أطول سلسلة مكاسب على أساس شهري منذ مارس آذار 2024.

وصعد مؤشرا بورصتي لندن وباريس 0.1 بالمئة لكل منهما.

وقادت أسهم الطاقة المكاسب على المؤشر بارتفاع 0.3 بالمئة بسبب زيادة أسعار النفط. وقابل هذا الارتفاع تراجع 0.1 بالمئة في أسهم بنوك قيادية.

وتجنب المستثمرون الرهانات الكبرى قبيل عطلة نهاية الأسبوع، مع توقف جلسة السوق الأمريكية اليوم بسبب العطلة.

ومع اقتراب شهر نوفمبر تشرين الثاني من نهايته، تراجعت المخاوف بشأن فقاعة السوق التي يقودها الذكاء الاصطناعي، إذ يترقب المستثمرون احتمالات كبيرة لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وجاء ذلك بعد تعليقات حذرة من صناع السياسات وبيانات اقتصادية ضعيفة.

وقفز سهم ديليفري هيرو 5.6 بالمئة، بعد أن ذكر تقرير أن المستثمرين يضغطون على الإدارة لبحث بيع الشركة أو التخارج من أجزاء من الأعمال.