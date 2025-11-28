لبنان | عملية دهم في الشراونة.. وتفتيش منازل نوح زعيتر وصهره

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 12:56 مساءً - منذ 40 دقيقة

نفّذ الجيش اللبناني عملية دهم واسعة في حي الشراونة – بعلبك، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين من آل ج وآل ز.

وشملت العملية تفتيش منازل عدّة، أبرزها منزل الموقوف نوح زعيتر وصهره، وصادرت القوى الأمنية عدداً من السيارات والعتاد العسكري، بالإضافة إلى ضبط وتفكيك كاميرات مراقبة في محيط المنازل المستهدفة.

هذا وأعلن الجيش، توقيف المواطن “ن.ز.”، أحد أخطر المطلوبين في البلاد، بكمين على طريق الكنيسة – بعلبك شرقي لبنان.

وقال الجيش في بيان له على منصة اكس:

“بتاريخ 20 /11/ 2025، بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، تمكنت مديرية المخابرات من توقيف المواطن (ن.ز.) في كمين على طريق الكنيسة – بعلبك.

والموقوف هو أحد أخطر المطلوبين بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف، بجرائم تأليف عصابات تنشط ضمن عدد كبير من المناطق اللبنانية في الاتجار بالمخدرات والأسلحة وتصنيع المواد المخدرة، والسلب والسرقة بقوة السلاح، كما أقدم بتواريخ سابقة على إطلاق النار نحو عناصر ومراكز للجيش ومنازل لمواطنين، وخطف أشخاص مقابل فدية مالية.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.”