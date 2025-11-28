لبنان | مسؤولون إسرائيليون: نشاطات حزب الله ستؤدي إلى حرب شاملة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 09:49 صباحاً - منذ 25 دقيقة

بالتزامن مع الذكرى الأولى لوقف إطلاق النار في لبنان، لايزال الوضع الأمني غير مستقر والاستهدافات الإسرائيلية لم تتوقف منذ تلك اللحظة، وفيما يعيش الشعب في داومة ما بعد زيارة البابا ليو إلى لبنان والتي ستبدأ نهاية هذا الأسبوع، وسط مخاوف من تصعيد إسرائيلي محتمل.

وفي هذا الخصوص، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعاً أمنياً طارئا، تم تخصيصه لمناقشة التطورات على الجبهة الشمالية مع حزب الله في لبنان، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت صحيفة “جيروزالم بوست” عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن صبر تل أبيب وواشنطن بدأ ينفد إزاء استمرار تأخر الجيش اللبناني في تنفيذ التزاماته المتعلقة بنزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني.

وأضاف المسؤولون أن حزب الله يعمل بوتيرة متسارعة على إعادة بناء قدراته العسكرية، وحذروا من أن استمرار هذا الواقع قد يؤدي إلى تصعيد كبير على الحدود الشمالية، وربما إلى حرب شاملة.

في هذه الأجواء، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات جديدة ودمّر بنى تحتية قال إنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وفي السياق، يواصل الوسيط الفرنسي بدوره، جهود لوقف التصعيد، حيث دعا الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، في لقاء مع “العربية” إسرائيل إلى الانسحاب من النقاط التي تحتلها في لبنان. كما دعا جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار.

هذا ولا يزال آلاف الأهالي غير قادرين على العودة إلى قراهم الحدودية، وذلك وسط موجة جديدة من النزوح، خصوصًا من ضاحية بيروت الجنوبية.