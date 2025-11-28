Haram Blur | طريقة إخفاء صور النساء على النت باستخدام أداة Haram Blur

تعتبر أداة Haram Blur إضافة مجانية ومفتوحة المصدر للمتصفحات، صُممت خصيصًا لمساعدة المسلمين على تصفح الإنترنت مع الالتزام بقيمهم الإسلامية وغض البصر، وذلك عن طريق إخفاء المحتوى الذي قد يُعتبر حرامًا.

ما هي أداة Haram Blur؟

Haram Blur هي أداة تعمل كامتداد للمتصفح (Browser Extension)، وتستخدم قوة الذكاء الاصطناعي (AI) للكشف التلقائي والفوري عن المحتوى غير المرغوب فيه على صفحات الويب، سواء كان ذلك في الصور أو مقاطع الفيديو.

ماذا تفعل الأداة؟

الكشف الذكي: تستخدم الأداة نماذج تعلم آلي متقدمة تعمل بشكل محلي على متصفحك (أي لا يتم إرسال بيانات تصفحك إلى أي خوادم خارجية لضمان الخصوصية).

الإخفاء الانتقائي: تقوم الإضافة بتحديد الأجزاء من الصورة أو الفيديو التي تحتوي على المحتوى غير اللائق أو المحرم (مثل صور النساء، ويمكن تخصيص ذلك)، ثم تقوم بتطبيق تأثير التغبيش (Blur) عليها.

الحفاظ على المحتوى: الميزة الأهم هي أنها تخفي أو تغبش الجزء المحدد فقط من الصورة أو الفيديو الذي يحتوي على المحتوى المستهدف (مثل الوجه أو الجسد)، دون تغطية أو إخفاء باقي الصورة أو الفيديو.

الفيديو في الوقت الفعلي: تعمل الأداة أيضًا على مقاطع الفيديو، حيث تقوم بتحليل الإطارات وتطبيق التغبيش في الوقت الفعلي أثناء تشغيل الفيديو.

التخصيص: توفر خيارات لتخصيص درجة التغبيش، مستوى الصرامة في الكشف، إمكانية عرض الصورة عند مرور مؤشر الماوس (Hover to unblur)، والتحكم في تحديد الجنس المستهدف بالتغبيش (ذكور، إناث، أو كلاهما).

طريقة التثبيت والاستخدام

تتوفر أداة Haram Blur كتطبيق مستقل على بعض الأنظمة، ولكن الطريقة الأكثر شيوعًا وشمولاً هي كتثبيتها كإضافة للمتصفحات.

المتصفحات المدعومة

ملاحظة: المتصفحات المبنية على Chromium مثل Brave و Edge و Opera تستخدم نفس متجر إضافات Chrome، مما يسهل تثبيت الإضافة عليها.

خطوات التثبيت (لـ Chrome و Firefox ومثيلاتها)

ابحث عن الإضافة:

لمتصفحات Chrome، Brave، Edge، Opera: اذهب إلى Chrome Web Store أو عن طريق هذا الرابط.

لمتصفح Firefox: اذهب إلى Firefox Add-ons أو عن طريق هذا الرابط.

اكتب اسم الأداة: ابحث عن “Haram Blur”.

التثبيت: اضغط على زر “إضافة إلى المتصفح” (Add to Chrome / Add to Firefox).

التأكيد: سيطلب المتصفح تأكيد الأذونات اللازمة لعمل الإضافة، اضغط على “إضافة (Add)”.

الاستخدام: بمجرد التثبيت، ستبدأ الإضافة بالعمل تلقائيًا على معظم مواقع الويب.

تحميل Haram Blur لـأندرويد وايفون

تتوفر Haram Blur كتطبيق مستقل للهواتف يعمل على منصات التواصل الاجتماعي والتصفح، مع الحفاظ على مبدأ الخصوصية (بحيث لا يطّلع التطبيق على ما تقوم بتصفّحه):

خطوات التثبيت للهواتف:

اضغط على الرابط المناسب لنظام تشغيل هاتفك (أندرويد أو iOS).

اضغط على زر التثبيت.

بمجرد اكتمال التثبيت، اتبع إرشادات التطبيق لإعداده ومنحه الأذونات اللازمة للعمل في الخلفية وحماية تصفحك وتطبيقاتك.

التخصيص والإعدادات

بعد التثبيت، يمكنك تخصيص عمل الإضافة: