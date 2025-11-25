أفضل ادوات Windows: دليل شامل لأفضل 7 أدوات للبحث والإنتاجية

ادوات Windows اليوم تتطلب إنتاجية أعلى للوصول السريع للتطبيقات والملفات وتنفيذ المهام اليومية بكفاءة. الطرق التقليدية مثل قائمة Start أو اختصارات سطح المكتب لا توفر سرعة وكفاءة كافية، خصوصاً عند التعامل مع مشاريع تحتوي على مئات الملفات والمجلدات أو عند الرغبة بالبحث عن ملفات بسرعة. هنا يأتي دور الأدوات المتخصصة في البحث وإدارة المهام والإنتاجية، والتي توفر الوصول السريع لكل شيء من أي مكان على النظام.

1. Listary — البحث العميق وتكامل Explorer

Listary يعتبر واحدًا من أفضل أدوات البحث على Windows، حيث يجمع بين مشغّل التطبيقات وأداة البحث داخل الملفات والمجلدات بطريقة سلسة وسريعة. هذا يجعله مناسبًا لمستخدمي Windows الذين يعتمدون على البحث المتكرر للوصول للملفات والمجلدات بشكل يومي.

تكامل سلس مع File Explorer: يمكن بدء البحث داخل أي مجلد بمجرد الكتابة دون الحاجة لاستخدام مربع البحث التقليدي في Windows. يدعم البحث عن الملفات والمجلدات بسرعة عالية حتى في المجلدات الضخمة.

يمكن بدء البحث داخل أي مجلد بمجرد الكتابة دون الحاجة لاستخدام مربع البحث التقليدي في Windows. يدعم البحث عن الملفات والمجلدات بسرعة عالية حتى في المجلدات الضخمة. مشغّل التطبيقات سريع وخفيف: استدعاء Listary بواسطة اختصار لوحة المفاتيح (Ctrl مرتين افتراضيًا) لفتح أي تطبيق أو ملف بسرعة كبيرة. يدعم التصحيح التلقائي للأخطاء الإملائية عند البحث عن أسماء التطبيقات.

استدعاء Listary بواسطة اختصار لوحة المفاتيح (Ctrl مرتين افتراضيًا) لفتح أي تطبيق أو ملف بسرعة كبيرة. يدعم التصحيح التلقائي للأخطاء الإملائية عند البحث عن أسماء التطبيقات. الوصول للعناصر المستخدمة مؤخراً: يوفر Listary قائمة بالعناصر التي تم الوصول إليها أو البحث عنها مؤخرًا، ما يزيد من سرعة العمل اليومي.

يوفر Listary قائمة بالعناصر التي تم الوصول إليها أو البحث عنها مؤخرًا، ما يزيد من سرعة العمل اليومي. تخصيص متقدم: يمكن تعديل اختصارات لوحة المفاتيح، الأوامر، البحث، والمظهر، بالإضافة إلى فلاتر مخصصة للبحث في الملفات أو المجلدات المحددة.

يمكن تعديل اختصارات لوحة المفاتيح، الأوامر، البحث، والمظهر، بالإضافة إلى فلاتر مخصصة للبحث في الملفات أو المجلدات المحددة. نسخة مجانية + Pro: النسخة المجانية تغطي معظم الاستخدامات اليومية، بينما تقدم النسخة المدفوعة ميزات متقدمة مثل فهرسة الشبكة والبحث المتقدم باستخدام صيغ متعددة.

Listary مثالي للمستخدمين الذين يحتاجون للوصول السريع للملفات والمجلدات، خصوصاً مع المشاريع الكبيرة والبيئات التي تحتوي على العديد من الملفات المتنوعة. كما يمكن دمجه بسهولة مع أدوات أخرى لإنتاجية أعلى.

2. Raycast — مركز أوامر وإنتاجية متكامل

Raycast هو مشغّل متقدم يتيح الوصول لكل شيء في النظام من لوحة واحدة، بما في ذلك إدارة الحافظة، تشغيل التطبيقات، البحث داخل الملفات، والتحكم في الخدمات الخارجية. يتميز Raycast بسرعته ومرونته الكبيرة، ويعتبر خيارًا ممتازًا لمستخدمي الإنتاجية العالية.

لوحة أوامر شاملة: الوصول إلى مدير الحافظة، آلة حاسبة، محوّل العملات، والرموز التعبيرية بسهولة من أي مكان.

الوصول إلى مدير الحافظة، آلة حاسبة، محوّل العملات، والرموز التعبيرية بسهولة من أي مكان. إضافات (Extensions) قوية: تكامل مع Obsidian للبحث داخل الملاحظات، GitHub لإدارة المستودعات، Home Assistant للتحكم بالأجهزة الذكية، Google Translate، والمزيد.

تكامل مع Obsidian للبحث داخل الملاحظات، GitHub لإدارة المستودعات، Home Assistant للتحكم بالأجهزة الذكية، Google Translate، والمزيد. بحث ذكي: يتيح البحث عن التطبيقات، الملفات، والبيانات عبر النظام وربطها بخدمات الإنترنت تلقائيًا، مع نتائج دقيقة ومرتبة بشكل جيد.

يتيح البحث عن التطبيقات، الملفات، والبيانات عبر النظام وربطها بخدمات الإنترنت تلقائيًا، مع نتائج دقيقة ومرتبة بشكل جيد. تحكم كامل في المهام اليومية: إمكانية نسخ ولصق سريع، لصق عناصر الحافظة السابقة، تنفيذ أوامر مثل فتح ملفات أو مواقع ويب محددة، وتخصيص اختصارات لكل مهمة.

إمكانية نسخ ولصق سريع، لصق عناصر الحافظة السابقة، تنفيذ أوامر مثل فتح ملفات أو مواقع ويب محددة، وتخصيص اختصارات لكل مهمة. واجهة استخدام سلسة: استدعاء سريع عبر اختصار افتراضي (Alt+Space) وأداء مستقر حتى في النسخة التجريبية على Windows.

Raycast يجعل من إدارة المهام اليومية تجربة متكاملة، حيث يمكن من مكان واحد البحث عن التطبيقات، التحكم في الملفات، الوصول للملحقات، وأتمتة العديد من المهام، وهو مناسب بشكل خاص للمستخدمين الذين يعتمدون على لوحة مفاتيحهم لإدارة كل شيء بسرعة.

3. Microsoft PowerToys — مجموعة أدوات إنتاجية شاملة

Microsoft PowerToys هو مجموعة من الأدوات المساعدة من مايكروسوفت التي تهدف إلى تحسين تجربة استخدام Windows وزيادة الإنتاجية. يوفر أكثر من 25 أداة، من بينها:

PowerToys Run: بديل مطور لأداة Run الافتراضية على Windows، يمكنه البحث عن التطبيقات والملفات وتشغيل الأوامر بسرعة كبيرة، يشبه Spotlight على macOS.

بديل مطور لأداة Run الافتراضية على Windows، يمكنه البحث عن التطبيقات والملفات وتشغيل الأوامر بسرعة كبيرة، يشبه Spotlight على macOS. FancyZones: إدارة نوافذ متعددة وتخصيص مناطق الشاشة لتسهيل ترتيب التطبيقات والنوافذ بشكل منظم.

إدارة نوافذ متعددة وتخصيص مناطق الشاشة لتسهيل ترتيب التطبيقات والنوافذ بشكل منظم. PowerRename: إعادة تسمية ملفات متعددة دفعة واحدة مع دعم بيانات الصور مثل EXIF وXMP.

إعادة تسمية ملفات متعددة دفعة واحدة مع دعم بيانات الصور مثل EXIF وXMP. Clipboard History: حفظ كل ما تم نسخه والوصول إليه لاحقًا بطريقة أكثر فاعلية من الحافظة الافتراضية.

حفظ كل ما تم نسخه والوصول إليه لاحقًا بطريقة أكثر فاعلية من الحافظة الافتراضية. Color Picker: اختيار ألوان من الشاشة ونسخها للاستخدام في التصميم أو التطوير.

اختيار ألوان من الشاشة ونسخها للاستخدام في التصميم أو التطوير. Keyboard Manager: إعادة تعيين المفاتيح وإنشاء اختصارات جديدة لتسهيل سير العمل.

إعادة تعيين المفاتيح وإنشاء اختصارات جديدة لتسهيل سير العمل. Image Resizer: تغيير حجم الصور بسرعة من قائمة النقر بزر الفأرة الأيمن.

تغيير حجم الصور بسرعة من قائمة النقر بزر الفأرة الأيمن. Light Switch: التبديل بين ثيمات ويندوز باختصار واحد سريع

التبديل بين ثيمات ويندوز باختصار واحد سريع Shortcut Guide: عرض جميع اختصارات لوحة المفاتيح في Windows عند الضغط على زر Windows لفترة طويلة.

عرض جميع اختصارات لوحة المفاتيح في Windows عند الضغط على زر Windows لفترة طويلة. وغيرها من الأدوات مثل Peek، Awake، Mouse Utilities، وText Extractor التي توفر تحسينات يومية متعددة.

PowerToys يقدم أيضًا تحديثات مستمرة وتحسينات للأداء، بما في ذلك دعم نماذج الذكاء الاصطناعي في Advanced Paste، تحسينات على Command Palette، وإصلاحات شاملة للبحث والتعامل مع النوافذ والتطبيقات. هذه الأدوات تجعل PowerToys منصة قوية لأي مستخدم Windows يسعى لتخصيص تجربة الاستخدام وتحسين الإنتاجية اليومية.

مقارنة مختصرة بين الأدوات الأساسية

الأداة الوظيفة الأساسية ميزة بارزة Listary البحث عن الملفات والمجلدات وتشغيل التطبيقات بسرعة تكامل عميق مع File Explorer وسهولة الوصول إلى الملفات Raycast إطلاق التطبيقات وإدارة المهام مع دعم الامتدادات والذكاء الاصطناعي امتدادات قوية وميزات مثل إدارة الحافظة والتحويلات السريعة PowerToys مجموعة أدوات لإنتاجية Windows مثل PowerToys Run وإدارة النوافذ وإعادة التسمية أكثر شمولية، يجمع بين تشغيل التطبيقات، تحسين النوافذ، وأدوات الإنتاجية اليومية

ادوات windows إضافية للبحث والإنتاجية

Flow Launcher

Flow Launcher هو أداة بحث وتشغيل تطبيقات وملفات وأوامر النظام بسرعة كبيرة. يتميز بقدرته على البحث داخل الملفات المحلية والإنترنت في نفس الوقت، كما يسمح بتنفيذ أوامر النظام مثل إعادة التشغيل، إغلاق التطبيقات، أو تشغيل البرامج المفضلة مباشرة من لوحة واحدة.

Curiosity

Curiosity هو مشغّل ذكي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم نتائج دقيقة عند البحث عن التطبيقات والملفات. يربط البحث بين الملفات المحلية والخدمات الخارجية، مثل البريد الإلكتروني، أدوات الاجتماعات، والمستندات، مما يجعل من السهل العثور على أي محتوى أو تنفيذ أي مهمة مرتبطة بالكلمة المفتاحية.

Executor

Executor يعتمد على الكلمات المفتاحية لتشغيل التطبيقات وتنفيذ المهام اليومية بسرعة. يمكن تعيين اختصارات لكل كلمة مفتاحية لتنفيذ أوامر مثل فتح موقع ويب معين، لصق عنصر من الحافظة، أو تشغيل تطبيق محدد، مما يجعل عملية التحكم بالنظام أكثر ذكاءً ومرونة.

WinLaunch

WinLaunch هو مشغّل مشابه لـ Launchpad على macOS، يسمح بعرض جميع التطبيقات المثبتة في واجهة شبكية. يمكن للمستخدمين تثبيت التطبيقات المفضلة على الشاشة الرئيسية، إنشاء مجلدات للتطبيقات، واستخدام واجهات قابلة للتخصيص مثل موضوع المكتبة أو خلفيات مستقبلية، مما يسهل الوصول للتطبيقات بشكل منظم وجمالي.

اقرأ أيضاً: تسريع الكمبيوتر على ويندوز 10 و11

دمج الأدوات الثلاثة الأساسية لإنتاجية قصوى

أفضل طريقة للحصول على إنتاجية عالية على Windows هي دمج الثلاثية الأساسية:

Listary للبحث العميق داخل الملفات والمجلدات.

Raycast كمركز أوامر للوصول للحافظة، الملحقات، وتنفيذ المهام اليومية بسرعة.

PowerToys لتحسين تجربة Windows عبر أدوات تقسيم الشاشة، إعادة التسمية، إدارة الحافظة، وتخصيص لوحة المفاتيح.

استخدام هذه الأدوات معًا يوفر تجربة شاملة: وصول سريع للملفات، لوحة أوامر متقدمة، وأدوات لإدارة وتنظيم النظام بكفاءة عالية.

ترشيح شخصي

اعتماد الثلاثية الأساسية Listary و Raycast و PowerToys يوفر أفضل تجربة إنتاجية على Windows. يمكن البدء بـ Listary للبحث داخل الملفات والمجلدات، ثم استخدام Raycast للوصول لمهامك اليومية بشكل سريع، وأخيرًا PowerToys لتحسين النظام وإضافة أدوات مساعدة تزيد من سرعتك وكفاءتك. هذا الدمج يعتبر الحل الأمثل لمستخدمي Windows الباحثين عن إنتاجية عالية.

المصادر المعلومات: