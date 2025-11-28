حيدر أصدر مذكرة لتفعيل الخط الساخن 1741 لتلقي الشكاوى الواردة حول العاملات بالخدمة المنزلية

ترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماعا للجنة الاشراف الوطنية لمتابعة تنفيذ ​نظام التقاعد​ والحماية الاجتماعية.

في سياق منفصل، استقبل حيدر السفير البنغلادشي في لبنان محمد جبير الصالحين، وتناول البحث اوضاع العمالة البنغلادشية والسبل الآيلة الى تنظيمها في ضوء القرار المشترك الذي اتخذ بين الوزارة ومديرية الأمن العام في ما خص تسوية اوضاع العمال الأحانب.

كما التقى ظهرا النائب سيمون ابي رميا.

من جهة ثانية واستنادا الى مقتضيات المصلحة العامة، وتأمينا لحسن سير العمل، اصدر وزير العمل مذكرة تتعلق بتفعيل الخط الساخن (1741) الخاص بوزارة العمل لتلقي الشكاوى الواردة حول العاملات في الخدمة المنزلية، على ان يتم تلقي هذه الشكاوى من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر من يوم الاثنين الى يوم الجمعة.