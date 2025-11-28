ترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماعا للجنة الاشراف الوطنية لمتابعة تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
في سياق منفصل، استقبل حيدر السفير البنغلادشي في لبنان محمد جبير الصالحين، وتناول البحث اوضاع العمالة البنغلادشية والسبل الآيلة الى تنظيمها في ضوء القرار المشترك الذي اتخذ بين الوزارة ومديرية الأمن العام في ما خص تسوية اوضاع العمال الأحانب.
كما التقى ظهرا النائب سيمون ابي رميا.
من جهة ثانية واستنادا الى مقتضيات المصلحة العامة، وتأمينا لحسن سير العمل، اصدر وزير العمل مذكرة تتعلق بتفعيل الخط الساخن (1741) الخاص بوزارة العمل لتلقي الشكاوى الواردة حول العاملات في الخدمة المنزلية، على ان يتم تلقي هذه الشكاوى من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر من يوم الاثنين الى يوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر حيدر أصدر مذكرة لتفعيل الخط الساخن 1741 لتلقي الشكاوى الواردة حول العاملات بالخدمة المنزلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.