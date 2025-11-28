العثور على جثة مواطن سوري قرب الدباغة في صيدا

عملت فرق الاسعاف والطوارئ التابعة لجمعية الحركة الشبابية للتنمية والسلام على انتشال جثة مواطن من التابعية السورية ونقلها الى مستشفى صيدا الحكومي وذلك بعد ان تم العثور عليها في صيدا بجانب الدباغة على الطريق البحري. وقد حضرت القوى الامنية والأدلة الجنائية وباشرت بالتحقيق.

