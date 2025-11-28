سيلين ديون تكسر صمتها: حديث مؤثّر رغم معركتها الصحيّة

دبي - فريق التحرير: نشرت النّجمة العالميّة سيلين ديون رسالة سلام ومحبّة بمناسبة عيد الشّكر، مؤكدة أهمّيّة التّمهّل والتّقدير في هذه المناسبة الخاصّة.

وقالت ديون، البالغة من العمر سبعة وخمسين عامًا والّتي عُرِفت بالشّخص المتيبّس عام ٢٠٢٢، في منشور عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ إنّ هذا العيد يذكّر الجميع بـ”أهميّة التّمهّل وأخذ نفس عميق وتقديم الشّكر”.

وأضافت: “هناك شيء قويّ جدًّا في الاجتماع مع الأشخاص الّذين تحبّهم، سواء حول مائدة ممتلئة، أو عبر الهاتف، أو حتّى فقط في قلبك. أنا ممتنّة لعائلتي ولحظاتنا معًا تعني لي الحياة.”

ديون ليست غريبة عن مواجهة المآسي العائليّة؛ ففي عام ٢٠١٦، فقدت زوجها رينيه أنجليل جرّاء سرطان الحنجرة عن عمر ثلاثة وسبعين عامًا. وللزّوجين ثلاثة أبناء: رينيه-تشارلز (أربعة وعشرون عامًا)، والتّوأمان نيلسون وإيدي (خمسة عشر عامًا).

وبعد يومين فقط على وفاة زوجها، خسرت ديون شقيقها الأكبر دانيال عن عمر تسعة وخمسين عامًا بسبب سرطان الدّماغ والحنجرة واللسان.

وفي تصريحات سابقة لمجلّة PEOPLE عام ٢٠١٩، قالت إن هذه الخسائر المتتالية جعلتها تكتشف في نفسها قوة داخليّة لم تكن تعرفها.