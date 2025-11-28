بالفيديو- محمد رمضان يفاجئ الجمهور برومنسيّته في “معاك للصُبح”

دبي - فريق التحرير: يواصل الفنّان المصريّ محمّد رمضان، نشاطه الفنّيّ المكثّف، إذ أطلق أحدث أغانيه “معاك للصُّبح”، عبر قناته الرّسميّة على “يوتيوب”، وجميع المنصّات الرّقميّة.

بهذه المناسبة، نشر “رمضان “، عبر حسابه على “إنستغرام”، مقطعًا قصيرًا من الأغنية المصوّرة على طريقة الفيديو كليب، وعلّق: “الآن معاك للصّبح… ثقة في الله نجاح”.

وبعكس معظم أغانيه الّتي غالبًا ما تحمل روح التّحدّي والقوّة، جاءت «معاك للصُّبح» بطابع رومنسيّ هادئ، ظهر من خلالها الجانب العاطفيّ في شخصيّة محمّد رمضان. إذ تقول كلماتها: “متخافش أنا جنبك

ميل قلبك عليّا..أنا ليك أنت وأنت ليّا

اطمّن أنا معاك ناسي العالم وأنا ويّاك

يا حبيبي مش ممكن أنساك..

ومعاك للصُّبح… معاك للصُّبح”.

أمّا الفيديو كليب فتضمّن لقطات متنوّعة من حفلات رمضان وأجواء خاصّة اعتادها جمهوره، هذا ما منح العمل طابعًا بصريًّا حيويًّا يجمع بين الرّومنسيّة والجانب الايقاعيّ.

تأتي هذه الأغنية عقب نجاح تعاونه الأخير مع الفنّان المغربيّ الأمريكيّ إليا في أغنية «I Don’t Know» الّتي مزج فيها بين موسيقى البوب والإيقاعات الأفرو والعناصر الشّرقيّة إذ حقّقت الأغنية نجاحًا كبيرًا.