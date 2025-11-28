صحيفة الرياض: إسرائيل تتحرك وفق استراتيجية عدائية تهدف إلى استنزاف لبنان وإرباك توازنه الداخلي

أشارت صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن ​الاعتداءات الإسرائيلية​ على لبنان تتصاعد بوتيرة، تكشف أن تل أبيب لا تتحرك في إطار ردود أمنية ظرفية، بل وفق استراتيجية عدائية تهدف إلى استنزاف لبنان وإرباك توازنه الداخلي، وخلق واقع ميداني متوتر يدفع المنطقة بأكملها نحو حالة دائمة من عدم الاستقرار.

واعتبرت أن "القصف المتكرر على القرى الجنوبية، واستهداف البنى المدنية، وتوسيع نطاق الضربات، كلها مؤشرات على أن إسرائيل اختارت تحويل الحدود ورقة ضغط سياسي، بعيدًا عن أي التزام فعلي بالقرارات الدولية أو أحكام الخط الأزرق".

ورأت أنه "بهذه المعادلة، يصبح لبنان أمام واقع بالغ التعقيد؛ دولة تستهدف بشكل متكرر، وقوة احتلال لا تريد التهدئة، ومحاولات إسرائيلية لهندسة خرائط المنطقة بالنار بدلا عن ال​سياسة​".

ولفتت إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية لم تعد حدثًا عابرًا، بل جزءًا من سياسة عدائية تمارسها حكومة تبحث عن تثبيت وجودها على حساب استقرار الإقليم، وفي ظل هذا المشهد تبدو الحاجة ملحة لموقف دولي صريح يعيد الاعتداءات إلى حجمها الحقيقي، خرق خطير لسيادة دولة، وتهديد مباشر للأمن الإقليمي، ومسار لا يمكن السماح بتحوله قاعدة ثابتة في المنطقة".