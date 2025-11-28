ارتفاع سعر الذهب إلى 4189.61 دولارا للأوقية

ارتفعت ​أسعار الذهب​ اليوم الجمعة في طريقها لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4189.61 دولارا للأوقية مسجلا أعلى مستوياته منذ 14 تشرين الثاني، ويتجه صوب مكاسب أسبوعية ثلاثة بالمئة ومكاسب شهرية بنسبة 3.9 بالمئة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.5 بالمئة عند 4221.30 دولار للأوقية.

