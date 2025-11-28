استقرار في سعر صفيحتي البنزين والغاز وانخفاض سعر المازوت 12 الف ليرة

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطّاقة والمياه، جدولًا جديدًا ل​​أسعار المحروقات​​، حيث استقرّ سعر صفيحتي ​البنزين 95​ أوكتان و98 أوكتان كما ​سعر الغاز، فيما انخفض سعر المازوت 12000 ليرة. وقد أصبحت الأسعار كالآتي: البنزين 95 أوكتان: 1460.000 ليرة البنزين 98​ أوكتان: 1500.000 ليرة - المازوت: 1448.000 ليرة - الغاز: 1084.000 ليرة

