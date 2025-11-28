​الخليج 365​ : تحليق لطائرة تابعة لقوات اليونيفيل فوق الخط الأزرق الحدودي

افاد مراسل الخليج 365، في حاصبيا، عن "تسجيل تحليق لطائرة تابعة لقوات اليونيفيل فوق الخط الأزرق الحدودي وخاصة فوق القطاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح وخاصة فوق مرتفعات جبل الشيخ في تلة الرادار المشرف على بلدة شبعا".

