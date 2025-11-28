كنعان بعد لقائه البطريرك الراعي: زيارة البابا فرصة تاريخية تنقل الاهتمام الدولي الى لبنان

شدد النائب ابراهيم كنعان، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على أنّ ​زيارة البابا إلى لبنان​ تشكل فرصة تاريخية يمكن أن تنقل الاهتمام الدولي إلى البلاد التي تحتاج إلى كل أشكال الدعم.

وأوضح كنعان أنّ لبنان سيتمكن من الاستفادة من زيارة رأس الكنيسة الكاثوليكية "إذا التقينا على كلمة واحدة على مستوى الدولة ومؤسساتها و​دعم الشرعية اللبنانية​، ومش كل حدن منا بيحكي شي".

وأضاف أنّه يؤيد ما طرحه البطريرك الراعي لجهة أنّ على المسيحيين مسؤولية قيادة توجّه الالتقاء على الدولة، لا خوض معركة سياسية أو انتخابية.

وأكد أنّ التعافي المالي والاقتصادي غير ممكن في ظل غياب الاستقرار وغياب الدولة الفعلية، مشيراً إلى أنّ البلاد تمر بمرحلة مفصلية.

وشدد كنعان على أنّ "خلاص لبنان وحماية كل المكونات فيه تكون بالجيش اللبناني وبالشرعية"، لافتاً إلى ضرورة أن يكون الجميع "فريقاً واحداً مع الدولة لا أفرقاء" في ضوء التحديات التي تهدد البلاد.