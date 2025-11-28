سيارة البابا مومبيلي وصلت إلى مرفأ بيروت

وصلت سيارة البابا مومبيلي إلى مرفأ بيروت، تمهيداً للزيارة التي سيقوم بها البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان في الأيام المقبلة، حيث يستخدمها عادة في بعض التنقلات خلال زيارته الخارجية.

تجدر الإشارة إلى أن لبنان ينتظر البابا في زيارة من المتوقع أن أن تشكل حدثاً بارزاً، نظراً لما تحمله من رسائل سياسية وروحية.

ووفقاً للجنة الرسمية المنظّمة، من المقرر إطلاق 21 طلقة مدفعية عند وصول البابا إلى مطار بيروت الدولي، على أن يتوجه بعدها إلى القصر الجمهوري ثمّ إلى السفارة البابوية.

ودعت اللجنة المواطنين إلى الحضور عند الخامسة صباحاً من يوم الثلاثاء، 2 كانون الأول، للمشاركة في القدّاس في العاصمة.

بينما كان مدير مكتب الإعلام في القصر الجمهوري رفيق شلالا قد أفاد بأن 1350 إعلامياً من لبنان والعالم قد سُجلوا لتغطية الزيارة.