وصلت سيارة البابا مومبيلي إلى مرفأ بيروت، تمهيداً للزيارة التي سيقوم بها البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان في الأيام المقبلة، حيث يستخدمها عادة في بعض التنقلات خلال زيارته الخارجية.
تجدر الإشارة إلى أن لبنان ينتظر البابا في زيارة من المتوقع أن أن تشكل حدثاً بارزاً، نظراً لما تحمله من رسائل سياسية وروحية.
ووفقاً للجنة الرسمية المنظّمة، من المقرر إطلاق 21 طلقة مدفعية عند وصول البابا إلى مطار بيروت الدولي، على أن يتوجه بعدها إلى القصر الجمهوري ثمّ إلى السفارة البابوية.
ودعت اللجنة المواطنين إلى الحضور عند الخامسة صباحاً من يوم الثلاثاء، 2 كانون الأول، للمشاركة في القدّاس في العاصمة.
بينما كان مدير مكتب الإعلام في القصر الجمهوري رفيق شلالا قد أفاد بأن 1350 إعلامياً من لبنان والعالم قد سُجلوا لتغطية الزيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر سيارة البابا مومبيلي وصلت إلى مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.