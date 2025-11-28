قبلان: الانتخابات النيابية يجب أن تتم في مواعيدها لتأمين فريق حكومي يليق بالمشاريع الإنقاذية

شدد ​المفتي الجعفري​ الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين(ع) في برج البراجنة، على ضرورة "بناء الجيل الأخلاقي بل الأجيال العلمية والقدرات الاجتماعية ووسائل الضغط القوي على السلطة الفاسدة هو ضرورة وجوبية ووجودية، وهذا يمر بالأدوات الفكرية والصناعية وناظم الجماهير كوسائل ضغط تستطيع لجم السلطة الفاسدة وإسقاط رموزها لتأكيد البديل الأخلاقي والضامن السياسي والاقتصادي"، مشيراً إلى أن "المؤمن ليس مخيّراً بل هو مكلّف بقضية الدفاع عن الإنسان والأوطان و​العدالة السياسية​ و​القضايا الحقوقية​، وما يلزم للأجيال العامة ذات الفعاليّة المجتمعية والاقتصادية والفكرية"

واعتبر "لأن القضية تتعلق بمصير بلدنا وشعبنا، لذلك المواقف الحقودة لا تفيد، وخاصة إذا صدرت من بعض المواقع الحكومية، والإنكار للتاريخ المعاصر والتضحيات السيادية عيب وطني، وبعض من يجلس على كرسيّه الحكومي لم يكن ليستطيع ذلك لو لم تثبت وتصمد وتنتصر المقاومة أمام الجيش الصهيوني على تخوم بلدة الخيام الحدودية، وإسرائيل التي تمّ ردعها عن التثبيت في قرية حدودية واحدة استطاعت بعد إخلاء جنوب النهر هدمَ كل القرى الحدودية الأمامية".

ونبّه قبلان على أنه "حين تتأكد إسرائيل أنها غير مردوعة فهي لن تتأخر عن احتلال العاصمة بيروت، وكذبة ​الضامن الدولي​ لا تمرّ على أحد، وأما الإصرار على المواقف الانتقامية يعني أن الكثير لم يتعلّم من أزمات البلد وكوارث الحرب الأهلية والانقسام الداخلي وضرره على ​لبنان​. والذي يصرّ على استغلال الهجمة الدولية لتحقيق إنجازات حزبية أو تسويقية إنما يحكم على لبنان بأسوأ الفتن، وواقع البلد لا يحتمل المقامرة أو لعبة وكالة أو مشاريع انتقام".

ولفت إلى أن "المعركة الآن معركة خيارات وطنية، لذا لا يمكن القبول بتنازل سياسي أو سيادي، لأن لبنان بوحدته الوطنية وقدراته الداخلية يستطيع تأمين أهم وأخطر أشكال الردع الوطني، لذا لا يمكن السير بخيارات تنتقص من قيمة لبنان السيادية أو الميثاقية، بل لعبة التمزيق والتفريق والاستهتار والانقسام السياسي والسموم الإعلامية تضع لبنان في قلب مخاطر تهدد صميم مصالحه العليا، واللحظة لتكوين قوة وطنية وإجماع وطني عابر للطوائف".

واعتبر أن "ما يجري في البلد منذ بداية الحرب الأخيرة يضع الدولة ومؤسساتها والقوى السياسية والتيارات الشعبية والإعلامية في قلب أكبر سؤال وطني خطير. والمشهد الآن مفتوح على كل أنواع الفحص السيادي والسياسي والوطني، لأن البلد مهدّد، والإسرائيلي يستفيد من الانقسام الداخلي والأصوات اللبنانية التي تناصر إسرائيل. فيما الحكومة اللبنانية لا تجد نفسها معنية بالملفات الوطنية والسيادية والقيمة المركزية لجدّية القرار الوطني وما يلزم للمصالح اللبنانية العليا، ولا يوجد خيار من دون الصلابة السيادية، والجيش والمقاومة ضمانة وطنية ماسّة للأمن والسيادة اللبنانية. والحكومة مطالبة ببرامج وطنية وسياسات خدمية وإغاثية وورش سياسية وتضامنية تفي بالأجوبة الوطنية لمصالح لبنان، وهي ليست في هذا الوارد".

ونبّه المفتي قبلان من الصفقات الجانبية "فهي التي تفجّر البلد، وهذا ما يزيد من انكشاف لبنان أمام الهجمات الإسرائيلية الإرهابية، والحلّ ب​الانتخابات النيابية​ التي يجب أن تتم في مواعيدها الدستورية لتأمين فريق حكومي يليق بالمشاريع الإنقاذية وبالعقيدة الوطنية لهذا البلد. فالضامن الدولي لا ينفع، وواشنطن غير حيادية، وكلّ لبنان معنيّ بالتضامن مع الجنوب والبقاع، وكل أنواع الإخضاع مرفوضة، وخاصة أن المواطن اللبناني اليوم يدفع ثمن الفشل الحكومي وسط نقمة شعبية وكوارث وشلل إداري وكسل أمني وفرز كيدي يكاد يبتلع قدرة الدولة على إنقاذ البلد من أزماته الوطنية".