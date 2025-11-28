رئيس اتحاد المصارف العربية التقى سلام: الأوضاع مستقرة ونرى في لبنان فرصة لإعادة الإعمار

اشار رئيس اتحاد ​المصارف العربية​ محمد محمود الاتربي بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الى "اننا أوضحنا له أن اتحاد المصارف العربية يرى أصر عقد مؤتمره في لبنان لان الاوضاع مستقرة وآمنة. وقد شهد المؤتمر إقبالًا كبيرًا ودعمًا واسعًا للبنان، وظهر ذلك من خلال المشاركة القوية والحديث المتقدم حول إعادة إعمار لبنان وتعزيز العمل العربي المشترك، إضافة إلى دعم المصارف العربية للدول التي تمر بأزمات".

ولفت الى ان "نحن لدينا تفاؤل بهذه الحكومة بعد سنوات طويلة يشكّل فرصة مهمة، خصوصًا أن هذا المؤتمر يأتي بعد غياب دام أربع سنوات. اليوم نؤكد ثقتنا بلبنان، وبعودته لدوره الطبيعي. وبإذن الله ستتجاوز البلاد هذه المرحلة، خاصة بعد تشكيل الحكومة برئاسة دولة رئيس الوزراء، وبدء المباحثات مع الصناديق الأجنبية لدعم لبنان".