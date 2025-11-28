اخبار العالم

الخارجية الهندية: زيارة بوتين فرصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الخارجية الهندية: زيارة بوتين فرصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 12:56 مساءً - منذ 39 دقيقة
قالت الهند الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة للبلاد الأسبوع المقبل وإنها ستتيح الفرصة للبلدين لمراجعة التقدم المحرز في علاقاتهما.

وذكرت وزارة الخارجية الهندية في بيان “ستتيح زيارة الدولة المرتقبة فرصة لقيادتي الهند وروسيا… لوضع رؤية لتعزيز ’الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة’ وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك”.

وأضافت الوزارة أن بوتين سيزور الهند يومي الرابع والخامس من ديسمبر كانون الأول بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

