قرار جمهوري بتعيين محافظاً لمحافظة حضرموت

يزيد بن سلمان - شبوة - صدر امس الخميس القرار الجمهوري رقم (45) لسنة 2025 بموجب الدستور، والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبعد موافقة مجلس القيادة الرئاسي، قضى بتعيين الأخ / سالم احمد سعيد الخنبشي، محافظا لمحافظة حضرموت. *سبأنت

