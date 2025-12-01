سعر سهم بروة (BRES) يتعرض للسقوط الحر – توقعات اليوم – 01-12-2025

ارتفع سعر سهم الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني (8260) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 4.40 ريال، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، والتي يهدف من خلالها تعويض جزء من خسائره السابقة، وتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 4.40 ريال، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند سعر 3.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط