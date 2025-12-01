- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم بروة (BRES) يتعرض للسقوط الحر – توقعات اليوم – 01-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-01 00:49AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر سهم الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني (8260) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 4.40 ريال، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، والتي يهدف من خلالها تعويض جزء من خسائره السابقة، وتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 4.40 ريال، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند سعر 3.50 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر سهم بروة (BRES) يتعرض للسقوط الحر – توقعات اليوم – 01-12-2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.