سعر سهم الشركة الخليجية (8260) يشهد زيادة في أحجام التداول – توقعات اليوم – 01-12-2025

استمر سعر سهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة (2120) في الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة البعيد 21.30 ريال، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 16.85 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط