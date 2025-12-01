سعر سهم استهلاكية (NCCI) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 01-12-2025

انخفض سعر سهم اللجين (2170) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، كما يسلك السهم سلوكاً يوحي بتشكل تركيبة فنية سلبية قيد التكوين وهو نموذج العلم المكمل لهذا الاتجاه الهابط، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء تكون دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 31.70 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المهم 30.00 ريال مع وجود فرص قوية لكسره.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط