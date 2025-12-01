هل تسهم زيارة بابا الفاتيكان في تهدئة جبهات لبنان داخليا وخارجيا؟

الرياص - اسماء السيد - تحت عنوان "طوبى لصانعي السلام"، يبدأ بابا الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، زيارته للبنان التي وصفت بالتاريخية، وتستمر ثلاثة أيام كما تعد أول زيارة خارجية للحبر الأعظم، منذ اعتلائه كرسي الباباوية، فعلى الرغم من أن البابا زار تركيا، كمحطة في طريقه إلى لبنان، فإن زيارة تركيا كانت تهدف للمشاركة في الاحتفال، بذكرى مرور 1700 سنة على مجمع "نيقية"، المجمع المسكوني الأول، الذي حُدّدت فيه العقيدة المسيحية، إلى جانب البطريرك المسكوني في القسطنطينية.

ويتلهف اللبنانيون لزيارة البابا، التي تأتي في ظل ظروف سياسية وأمنية قاسية تمر بها البلاد، مع تفاعل قضية نزع سلاح حزب الله، الذي تصر عليه إسرائيل والولايات المتحدة، والذي تسبب في احتقان داخلي بين القوى السياسية، وكذلك في توترات عبر الحدود مع إسرائيل، التي تهدد بشن عملية عسكرية واسعة في لبنان، مالم تشرع الحكومة اللبنانية فعليا، في نزع سلاح الحزب.

بين الروحي والسياسي

ويمثل الجانب الديني الروحي، بعدا رئيسيا من زيارة البابا، ليو الرابع عشر إلى لبنان، إلا أنه قد يكون من الصعب، كما تقول مراسلة البي بي سي في بيروت كارين طربيه، عزل البُعد السياسي للزيارة عن بُعدها الديني.

على المستوى الروحي الديني، فإن زيارة الحبر الأعظم، تسعى للتأكيد على لبنان ورسالته، ودوره المحوري في الشرق الأوسط، وتقديمه كنموذج للعيش المشترك المسيحي- الإسلامي، وسيتمثل الجانب الروحي الديني بصورة أساسية، في القداس العام الكبير، الذي سيشكل الفعالية الأكبر لهذه الزيارة، ويتوقع أن يشارك فيه حوالي مئة ألف لبناني، بجانب صلاة سيقوم بها البابا، في مرفأ بيروت إجلالاً للضحايا الذين سقطوا في الانفجار الأكب،ر الذي ضرب المرفأ في 4 آب/ أغسطس من العام 2020.

وفي سياق ذي صلة، وفي إطار التركيز على ضرورة العيش المشترك، الذي يمثل جانبا مهما من زيارة البابا، فإن وسط بيروت سيشهد الإثنين أول كانون الأول/ديسمبر، " اللقاء المسكوني" الذي سيجمع البابا برؤساء الطوائف الأربعة في لبنان، والذي سيشهد إلقاء ثماني كلمات، للرؤساء الروحيين المسلمين الأربعة، والرؤساء المسيحيين الأربعة، بعدها سيوجه البابا كلمته.

وبجانب البعد الروحي، والتركيز على ضرورة السلام والعيش المشترك في الداخل، فإن البابا لن يمكنه خلال زيارته، إغفال الأزمة السياسية والأمنية التي يعيشها لبنان في المرحلة الراهنة.

وكما تقول مراسلة البي بي سي في بيروت كارين طربيه فإنه "لا يخفى أن التوقيت حساس جداً للبنان، الذي يشهد غارات إسرائيلية شبه يومية على الجنوب، والذي يخشى تصعيداً كبيراً بعد عام من انتهاء حرب واسعة بين إسرائيل وحزب الله. شكّلت ضربة هائلة للأخير، بينما لا تزال أجزاء كبيرة من البلاد ترزح تحت تداعياتها."

وتضيف كارين طربيه في تقريرها "كما تأتي الزيارة في ظل انقسام داخلي حاد، بسبب رفض حزب الله تسليم سلاحه، على كامل مساحة البلاد وتزايد الضغوط الخارجية على الرئاسة والحكومة، لما يعتبره البعض، لا سيما في واشنطن، تراخياً في تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله.

هل تجد دعوات البابا صدى؟

ورغم الآمال التي يعلقها اللبنانيون،على زيارة البابا ليو الرابع عشر، في مجال تهدئة الأوضاع الداخلية، وتجنيب لبنان حربا جديدة مع إسرائيل، فإن البعض لايبدي تفاؤلا، ويخشى من أن تتلاشى دعوات البابا ليو الرابع عشر، بعد انتهاء الزيارة ومغادرته لبنان، إذ يرون أن الرجل لايملك سوى إطلاق دعوات للسلام، بينما هو لايملك بحكم دوره الديني، أية أوراق ضغط سياسية على أطراف فاعلة في الأزمة اللبنانية.

يذكر أن زيارة البابا ليو الرابع عشر للبنان، تعد الرابعة في تاريخ الزيارات، التي قام بها باباوات الفاتيكان لهذا البلد، وكانت الأولى عام 1964، عندما زار البابا بولس السادس بيروت، حين كان في طريقه إلى الهند، وحظي ساعتها باستقبال رسمي في المطار، أما الزيارة الثانية، التي اكتسبت أهمية استثنائية، فقد كانت زيارة البابا يوحنا بولس الثاني في 10 و11 أيار/مايوعام 1997، في حين قام بالزيارة الثالثة البابا بنديكتوس السادس عشر، في 14 و15 و16 أيلول/ سبتمبر عام 2012.

