- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم متطورة (2120) يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 01-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-12-01 00:47AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استمر سعر سهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة (2120) في الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة البعيد 21.30 ريال، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 16.85 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر سهم متطورة (2120) يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 01-12-2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.