ستارمر يواجه "فقر الطموح" لدى شباب بريطانيا: العمل أو التدريب إجباري

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في خطاب مفصلي يحدد معالم المرحلة المقبلة لما بعد إقرار الميزانية العامة، يوجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الليلة، رسالة حازمة إلى الداخل البريطاني، معلناً عن حملة شاملة لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية (Welfare State) الذي وصفه بأنه "فخ" يحاصر الشباب في البطالة و"فقر الطموح".

ويأتي هذا الخطاب لتأكيد أن الخيارات الصعبة التي اتخذت في ميزانية الأربعاء الماضي قد وضعت البلاد على "المسار الاقتصادي الصحيح"، مؤسسة لاقتصاد أكثر عدالة يسيطر على التضخم ويحمي الخدمات العامة.

مواجهة "فقر الطموح"

النقطة الأكثر إثارة في خطاب ستارمر هي تشخيصه الصريح لأزمة الشباب البريطاني. فبعد أن قامت حكومته بخطوة تقدمية كبرى في الميزانية بإنهاء سياسة "سقف الطفلين" (Two-child limit) للحد من فقر الأطفال، ينتقل التركيز الآن إلى الوجه الآخر للعملة: إصلاح ثقافة العمل.

سيقول ستارمر بوضوح: "علينا مواجهة حقيقة أن نظام الرفاه لدينا يحاصر الناس، ليس فقط في الفقر، بل خارج سوق العمل. الشباب خاصة. وهذا هو فقر الطموح".

ويطرح رئيس الوزراء معادلة جديدة: "ضمان عرض تدريب أو عمل لكل شاب عاطل"، مقابل إصلاح النظام نفسه. ويضيف: "الأمر لا يتعلق بدعم وضع راهن مكسور... بل يتعلق بالإمكانات. إذا تم تجاهلك في بداية حياتك المهنية، أو شُطبت لأنك تعاني من مشاكل صحية عقلية أو إعاقة، فهذا فخ قد يجعلك في دورة من العطالة والتبعية لعقود".

الاستعانة بـ"آلان ميلبورن"

لتحويل هذه الرؤية إلى واقع، كشف ستارمر عن تكليف الوزير العمالي السابق المخضرم، آلان ميلبورن، بملف "الشباب والخمول والعمل"، في خطوة تشير إلى جدية الحكومة في تفكيك الحوافز التي "تعيق إمكانات الشباب" وتكلف الدولة أموالاً وفرصاً ضائعة.

النمو وخفض التكاليف

على الصعيد الاقتصادي الأوسع، يربط ستارمر بين "إزالة اللوائح التنظيمية غير الضرورية" وخفض تكاليف المعيشة، واصفاً ذلك بأنه إجراء مؤيد للأعمال وللمواطن في آن واحد. وقال: "اجتثاث التكاليف المفرطة في كل ركن من أركان الاقتصاد هو خطوة أساسية لخفض تكلفة المعيشة إلى الأبد".

كما أعلن عن تكليف وزير العلوم والتكنولوجيا، بيتر كايل، بتقديم تحديثات شهرية حول تنفيذ الاستراتيجية الصناعية التي تركز على جلب الاستثمارات إلى قطاعات النمو في المملكة المتحدة.