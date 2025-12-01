دوري أن بي ايه: ثاندر يواصل انطلاقته المثالية ويجدد ثأره من بلايزرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب انطلاقته المثالية محققا انتصاره الـ20 في 21 مباراة حتى الآن هذا الموسم عندما جدد ثأره من مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز عندما تغلب عليه 123 115 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وهو الفوز الثاني عشر تواليا لأوكلاهوما سيتي ثاندر، فحقق أفضل بداية منذ موسم 2015 2016 حين افتتح غولدن ستايت ووريرز الموسم بـ21 انتصارًا متتاليًا.

وهو الفوز الثاني هذا الموسم لثاندر على بورتلاند الفريق الوحيد الذي ألحق به الخسارة حتى الآن هذا الموسم عندما تغلب عليه 119 121 في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. وثأر ثاندر لخسارته الاحد الماضي عندما حسم المواجهة في صالحه 122 95.

وفرض النجم الكندي شاي غلجيوس ألكسندر نفسه نجما للمباراة بتسجيله برصيد 26 نقطة، وتقدم ستة لاعبين في صفوف فريقه أنهوا المباراة بأرقام مزدوجة.

وواصل غلجيوس ألكسندر المتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، سلسلة المباريات التي يسجل فيها 20 نقطة على الأقل للمباراة الـ93 على التوالي، وهي ثاني أطول سلسلة في التاريخ خلف ويلت تشامبرلاين الذي حقق 126 مباراة متتالية بين تشرين الأول/أكتوبر 1961 وكانون الثاني/يناير 1963، متجاوزًا سلسلة أخرى لتشامبرلاين بلغت 92 مباراة بين شباط/فبراير 1963 وآذار/مارس 1964.

وأضاف لاعب الارتكاز تشيت هولمغرين 19 نقطة و9 متابعات و3 تصديات إضافة إلى سرقة واحدة لصالح ثاندر الذي افتتح الربع الأخير بسلسلة من 8 نقاط دون رد حاسمة مواجهة مثيرة شهدت تبادل التقدم بين الفريقين 15 مرة.

ووضع بلايزرز حامل اللقب تحت الضغط بعدما أنهى الربع الثالث متقدما 87 85 بفضل تألق لاعبه الاسرائيلي ديني أفدييا صاحب "تريبل دابل" مذهلة بـ31 نقطة و19 متابعة و10 تمريرات حاسمة، لكن ثاندر رفض الاستسلام.

وقاد آرون ويغينز انتفاضة حامل اللقب في الربع الأخير بسرقة للكرة وسلة، قبل أن يضيف هولمغرين تصديا هائلا ثم سجل من تحت السلة.

وسجّل جايلن وليامس سلة ساحقة، فيما خطف البديل البلجيكي أجاي ميتشيل كرة وأضاف سلة جديدة، فوجد ثاندر نفسه متقدماً بفارق ست نقاط بعد أقل من دقيقتين من بداية الفترة الأخيرة.

وقال وليامس: "حصلنا على الكثير من الكرات المقطوعة في تلك الفترة، وهذا يعود إلى اللعب بقوة، التمركز الصحيح، والالتزام بالخطة".