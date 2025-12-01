مذكرة داخلية أميركية تربط وفاة 10 أطفال بلقاحات كورونا

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير نُشر الجمعة، بأن مذكرة داخلية صادرة عن إدارة الغذاء والدواء الأميركية تشير إلى أن ما لا يقل عن عشرة أطفال قد يكونون قد توفوا "بسبب" تلقيهم لقاحات كوفيد-19، مع الإشارة إلى التهاب عضلة القلب كسبب محتمل.

وبحسب الصحيفة، لم تتضمن المذكرة — التي أعدّها كبير المسؤولين الطبيين والعلميين في إدارة الغذاء والدواء، فيناي براساد — أي تفاصيل حول أعمار الأطفال أو أوضاعهم الصحية أو الشركات المنتجة للقاحات التي تلقوها.

ونقلت الصحيفة عن براساد وصفه لهذه النتائج بأنها "كشف عميق"، معلنًا عن نية الإدارة تشديد الرقابة على اللقاحات، بما في ذلك المطالبة بإجراء دراسات عشوائية تغطي مختلف الفئات العمرية.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن لجنة اللقاحات التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ستعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لمناقشة المستجدات.

وبراساد طبيب أورام وكان من أشد المنتقدين لإلزامية الحصول على لقاحات كوفيد ووضع الكمامات في الولايات المتحدة.

ولم ترد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية التي تضم إدارة الغذاء والدواء بعد على طلب للتعليق على التقرير.

المصدر : الجزيرة نت